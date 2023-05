Torniamo ai primi Duemila

Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Avete presente, sì? Lo scorso anno, di questi tempi, si muoveva prima molto underground e poi sempre più in superficie, anche se confinato come una risaia, la voglia di tornare ai primi anni Duemila in fatto di moda. Via via è diventata una pandemia.

Perché sì avete (e abbiamo) voluto sperimentare, andando sempre un po’ oltre, sempre più vicino a quella fetta di lardo che il trend è tornato. Metaforicamente parlando il nostro lardo sono i jeans cargo, i crop top e le canotte (queste quasi sempre orribili). Ma anche stivaloni a tronco e borse a a sacca. Si parte da una bowling ed è un attimo a ritrovarsi con modelli a spalla in tessuto ricoperti di dettagli in pelle e tanto metallo, il tutto in misure ovali. Beh, non penso siano un metro di misura ma ci siamo capiti. Che vi piaccia o no il must è questo e prepariamoci perché oltre ai turchesi accesissimi quasi laminati e verdoni bronzei torneranno, perché torneranno, anche i lavaggi di jeans al tè e al limone. Preparatevi.

Libro della settimana che secondo me richiama questa moda è il romanzo di Muriel Barbery l’Eleganza del Riccio.

Nei primi Duemila erano in voghissima i profumi acquosi ai gusti più strani, peperoncino o cioccolato oppure le acque fiorate. Queste per l’estate non sono mai andate del tutto nel dimenticatoio anche se oggi preferiamo essenze selettive e più gourmand. Ma come possiamo seguire questo trend anche con le essenze? Grazie all’iris o alla lavanda.

#FashionissimoCarlino