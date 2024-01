Torollsky center. Pattinatori in Senato: "Sport palestra di vita"

La Torollski Center approda anche a Palazzo Madama con l’obiettivo di far riconoscere l’attività sportiva come palestra di vita. È successo ieri in Senato, a Roma, sotto proposta del senatore Antonio De Poli che ha presentato la realtà del club sportivo pesarese, che si occupa di pattinaggio di velocità e di consulenze in materia di periodizzazione della forza nell’allenamento sportivo. "La giornata di oggi è stata l’occasione per ricordare l’importanza dello sport, che non è solo strumento di benessere psicofisico ma è anche leva di socialità in quanto unisce e, dunque, diventa la migliore ‘palestra’ per formare i nostri ragazzi e le nostre ragazze", ha sottolineato il senatore De Poli (Udc). Per l’occasione è stato anche presentato il programma delle attività riferite alla Torollski che è affiliata a due federazioni sportive: il Coni e la Federazione italiana sport rotellistici. "Lo sport è uno spaccato di vita – ha evidenziato Michele Ravagli, responsabile della società sportiva Torollski Center e preparatore atletico della Nazionale di pattinaggio di velocità –. Anche quando si perde bisogna imparare a ripartire e rialzarsi: è ciò che dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi". Presente all’appuntamento anche Stefano Pollegioni, responsabile Udc Fano, che ha rimarcato la fondamentale attività che svolge lo sport: "Le discipline sportive della società che oggi abbiamo presentato, rientrano in quelle realtà che hanno bisogno di strutture all’aperto e di impianti adeguati a promuovere le proprie attività", rimarcando quindi anche la volontà di sostenere l’attività sportiva nel suo complesso.

"Lo scorso settembre – ha poi ricordato De Poli -, è stato approvato l’inserimento dello sport in Costituzione con la modifica dell’art. 33 della nostra Carta costituzionale. Ora questo impegno deve tradursi in realtà concreta, potenziando e sostenendo nelle nostre comunità lo sport di base che consente a questi giovani di realizzare i propri sogni e raggiungere traguardi importanti".

g.m.