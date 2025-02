Torraccia discute del nuovo asilo: "L’ingresso sia su via degli Abeti"

Il progetto del nuovo asilo della Torraccia è stato il tema al centro dell’attenzione del consiglio di quartiere Vismara-Cattabrighe-Torraccia che si è riunito mercoledì sera. Alla seduta, presieduta dal presidente Simone Badioli erano presenti tutti i consiglieri di quartiere, gli assessori Riccardo Pozzi e Sara Mengucci e i consiglieri comunali Simonetta Drago e Michele Redaelli. Una particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti di viabilità. Si tratta di argomenti molto sentiti, come dimostra l’ampia partecipazione e gli interventi di oltre una ventina di residenti.

"È di fondamentale importanza – si legge in una nota dei consiglieri di quartiere di ‘Ascoltiamo Pesaro’ Chiara Forlani, Luigi Selleri ed Eleonora Barbieri – che l’ingresso principale dell’asilo sia sul lato di via degli Abeti. Su questo abbiamo avuto una garanzia da parte dell’assessore Pozzi anche se la documentazione e i disegni a disposizione per ora non chiariscono bene questo aspetto. Occorre fare in modo che il traffico veicolare non entri nel cuore del quartiere Torraccia (via dei Tigli, via dei Frassini) ma possa rimanere sul lato di via degli Abeti che va opportunamente valorizzata e messa in sicurezza. Per il momento il Comune prevede di lasciare il parcheggio in stabilizzato funzionale al cantiere. Crediamo però che sia opportuno renderlo al più presto un parcheggio vero e proprio. Questo potrebbe servire di giorno per l’asilo e la sera per i residenti che già soffrono fortemente per la carenza di posti auto in tutta la zona Torraccia. Chiediamo che venga predisposto un attraversamento in massima sicurezza, ben visibile, possibilmente con semaforo a chiamata e ed il passaggio rialzato rispetto alla strada. Su questo, dalle domande e dalle proposte che abbiamo sottoposto in consiglio di quartiere, abbiamo capito che l’amministrazione non ha ancora previsto una progettualità dettagliata".

"Chiediamo inoltre – aggiungono – che venga garantito il fatto che piazzale Vittime Heysel rimanga pedonale. C’è un altro aspetto a cui teniamo particolarmente e riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche a partire dal tragitto fra l’ingresso dell’asilo e la zona destinata al parcheggio. Questo è fondamentale per i genitori che accompagneranno i bimbi piccoli con passeggini o anche a piedi".