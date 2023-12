Torraccia sui pattini. Pista ciclorotellistica, pronto il progetto:: "Impianto d’eccellenza"

di Luigi Diotalevi

Sarà "un impianto d’eccellenza a livello nazionale ed europeo quello che Pesaro 2024, Capitale italiana della cultura, anche dello sport, è pronta a regalare entro la primavera 2025" con la pista ciclorotellistica che sorgerà in un’area di 105mila metri quadrati, compresa tra via Grande Torino e via Gagarin, grazie a "un grande lavoro di squadra, dall’iter complesso ma che siamo felici, oggi, di poter presentare alla città".

Così gli assessori Mila Della Dora e Riccardo Pozzi hanno illustrato il progetto esecutivo dell’impianto che sorgerà alla Torraccia. "Siamo alla partenza di un impianto desiderato – spiega Della Dora - che permetterà a tanti giovani di potersi allenare in sicurezza. È una struttura che mancava e non abbiamo mai smesso di inseguire questo sogno che permetterà a tante realtà del territorio che praticano ciclismo e pattinaggio di velocità, di avere un luogo ad hoc in cui allenarsi e gareggiare".

Più lungo di 200 metri rispetto al progetto iniziale, il circuito ciclistico del progetto raggiunge i 2,2 Km di pista (600 metri quella rotellistica). Un’estensione che ha comportato un adeguamento delle spese e una modifica ai tempi, previsti anche dalle modifiche al progetto, "che abbiamo voluto perfezionare un impianto strategico, che sarà di livello internazionale" precisa Pozzi nel ricordare che "il costo complessivo del cantiere è pari a 2 milioni di euro; di questi 1.200.000 euro sono di mutuo, 100.000 euro di fondi dell’Amministrazione, e 700.000 euro di contributo ministeriale. Entro marzo 2024 sarà consegnato il cantiere alla ditta che dovrà concludere i lavori entro 330 giorni naturali e consecutivi".

L’impianto sorgerà accanto alla Vitrifrigo Arena e sarà integrato da una struttura (finanziata con 1,5milioni di risorse ottenute dal Comune tramite un bando Pnrr) attigua alla pista di 22,5 x 9,5 metri (su due livelli) in cui saranno collocate una palestra attrezzata con spogliatoi e docce, infermeria, uffici e dotazioni aggiuntive, dimensionate sulla base delle norme Coni per l’impiantistica sportiva. "Entro la primavera del 2025 nascerà la Cittadella dello Sport, un polo di aggregazione a 360 gradi, facile da raggiungere e affacciato sul verde" concludono Della Dora e Pozzi.

Soddisfatti ed entusiasti Lino Secchi, presidente del Comitato regionale Federciclismo; Michele Ravagli, preparatore atletico della nazionale Fisr di Pattinaggio Corsa; Rosaria Cipolletta, presidente del Circolo "Il Ragusello" di Pesaro; Caterbo Malerba, presidente Pisaurum Young Riders e il presidente Consorzio Sportivo Pesarese, Aldo Calcagnini.