Torre civica di Castelvecchio Pronti i soldi

Buone notizie per una delle strutture architettoniche più importanti del centro storico di Castelvecchio di Monte Porzio. Il Gal (Gruppo di Azione Locale) ‘Flaminia Cesano’ ha approvato la richiesta di finanziamento inoltrata dall’amministrazione del sindaco Giovanni Breccia per la ristrutturazione della torre civica di Castelvecchio, nell’ambito di un bando relativo agli investimenti sul patrimonio culturale e naturale delle aree rurali. Nei prossimi mesi, dunque, si procederà con l’affidamento dei lavori e l’apertura del cantiere, per un importo di 62mila euro di cui circa 49mila finanziati dal Gal. La torre, che si affaccia su via Barberini e sull’omonimo castello che svetta sul centro abitato, è antecedente al secondo conflitto mondiale e rientrante fra i beni storici. Per tirarla a lucido, sistemando in particolare il suo interno, in modo da renderla di nuovo accessibile, servono lavori al pavimento d’ingresso, ai solai e alla scala in legno, ai quali andrà aggiunto il ripristino dell’orologio sulla facciata anteriore. Il progetto di ristrutturazione è stato redatto a dell’architetto Massimo Buratti, artefice di numerosi recuperi del patrimonio architettonico della Valcesano. Proseguono, nel frattempo, gli interventi iniziati a novembre nei due centri storici: quello del capoluogo e di Castelvecchio, dove sono in atto opere di riqualificazione per oltre 79mila euro, con il rifacimento di porzioni di pavimentazione in porfido, piantumazione di essenze arboree, posa in opera di tavoli e panche in punti panoramici e lavori.

s.fr.