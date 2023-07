"Torre in festa" grazie ai residenti

Dopo il pieno di gente dell’apertura di ieri, "Torre in festa" prosegue anche oggi e domani, con la seconda e terza giornata della dodicesima edizione dell’evento di Torre San Tommaso e del territorio. Accanto agli stand gastronomici, che apriranno alle 19, anche musica, spettacoli e lotterie. Oggi, alle 20.30, aprirà le danze l’orchestra "Marco e Claudia", seguita dal dj set di Nicola Amatori, che partirà a mezzanotte e accompagnerà la festa fino al sorgere del sole. In aggiunta, i ragazzi del posto terranno uno spettacolo di "cabaret casereccio". Inoltre, come da consuetudine, a mezzanotte ci sarà la spaghettata aglio, olio e peperoncino, offerta dagli organizzatori a tutti i presenti. Domenica, alle 20.30, l’estrazione della lotteria, con ricchi premi offerti dai commercianti di Urbino e dintorni che sono affezionati alla festa, a cui vanno i ringraziamenti dello staff. In contemporanea partirà l’esibizione dell’orchestra "Massimo Gentilini". "È una formula vincente che si ripete da 12 anni, sempre nel secondo fine settimana di luglio, e che ogni volta si arricchisce di qualche novità – spiegano gli organizzatori –. Molti ci chiedono come sia possibile che un paese di appena 500 abitanti riesca a creare una festa così bella e divertente: dopo tante edizioni, abbiamo realizzato che i segreti sono la semplicità e avere uno staff di giovani numeroso e propositivo. Ci teniamo a sottolineare che l’evento non ha sponsor, tutto quello che facciamo è frutto del nostro lavoro, del nostro ingegno e della nostra volontà. Tutto è mosso dal senso di appartenenza".

