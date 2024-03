Torrette, crolla il tetto dello storico albergo

di Silvano Clappis

È nel più completo degrado lo storico Albergo Lido Torrette, nato nell’ormai lontano 1926 e chiuso definitivamente nel 1999. L’imponente struttura che si trova lungo la strada nazionale "Adriatica Sud", all’incrocio proprio con l’ingresso della stazione balneare di Torrette di Fano, è ultimamente interessato da crolli del tetto che lo rendono ancora più vulnerabile e instabile di quanto lo sia stato in precedenza. Sul tetto, stando a quanto si vede dall’esterno, si sarebbero aperti due grossi buchi dovuti al crollo parziale della copertura con conseguente danneggiamento delle camere che si trovano al primo piano dell’albergo. Non ci sono problemi di sicurezza per le persone in quanto tutta l’area, che comprende anche la vecchia chiesetta e la palazzina aziendale, è opportunamente recintata e l’ingresso è severamente vietato agli estranei.

Questo ulteriore danneggiamento del fabbricato risolleva il problema di trovare una soluzione per questo che è considerato il simbolo storico di Torrette di Fano, oltre che un patrimonio architettonico e culturale di notevole valore. Il complesso appartiene ormai da qualche decina di anni a una società romagnola, detenuta dai Torroni di Savignano sul Rubicone, una famiglia di imprenditori nel settore avicolo, che molto tempo fa aveva presentato un piano di lottizzazione per la realizzazione di un centro turistico-residenziale che però non è mai decollato, all’interno del quale era ovviamente compreso l’Albergo Lido Torrette.

Chi auspica la sua salvezza è il presidente Luciano Cecchini della cooperativa Alberghi Consorziati di Fano. "Questo albergo è un punto di riferimento importante a livello turistico per la spiaggia di Torrette – dice Luciano Cecchini – e perciò bisogna fare tutti gli sforzi per poterlo salvare. Occorre perciò trovare una soluzione con la proprietà per capire come si possa riqualificare l’intera struttura che comprende l’hotel ma anche la chiesetta, il giardino e il parco retrostante. Sarebbe davvero un peccato perdere tutta questa bellezza e questo pezzo di storia importante per Fano".

Nato nel Settecento come residenza estiva della nobile famiglia fanese dei Tomani, il villino nel corso dei secoli è passato attraverso varie proprietà e trasformazioni che però non hanno modificato l’eleganza e le caratteristiche, a partire dalle due torrette che hanno, in pratica, determinato il toponimo della frazione di Fano. Fino al 1926 quando la società Condominio Immobiliare Felsineo di Bologna lo ha trasformato facendolo diventare il primo hotel della zona collegato con la vicina spiaggia.