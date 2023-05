Torri al porto, la procura farà appello: "Incidente probatorio: ignorate le conclusioni"

Sulle motivazioni con cui il giudice Andrea Piersantelli ha assolto i tre imputati dal reato di abuso edilizio per le Torri del porto, interviene anche il procuratore capo Cristina Tedeschini, che ribadisce "l’illegittimità degli atti comunali" che hanno dato il via libera alla realizzazione dei due giganti di cemento vista mare.

"La procura osserva – scrive Tedeschini - che l’incidente probatorio, le cui conclusioni sono nel senso della illegittimità degli atti comunali, non sembra essere stato tenuto in nessuna considerazione. Il giudice non dedica nemmeno un accenno ai motivi per i quali questo elemento di prova viene escluso dal percorso motivazionale. Se l’incidente probatorio avesse avuto diversa conclusione, l’azione penale non sarebbe stata promossa. Risulta quindi che la sentenza omette di motivare su elementi di prova del tutto determinanti, in tal modo risultando oscura e meritevole di impugnazione".

Il che significa che la procura è già al lavoro per preparare l’appello contro la decisione di primo grado. L’assoluzione è solo il primo round di questa partita giudiziaria che a breve giocherà il secondo tempo davanti ai giudici della Corte di Ancona.