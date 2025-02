"Torri da 12 piani, risposte evasive"

Si è parlato anche del progetto di edificazione delle due torri da 12 piani nell’area dell’ex fabbrica Carloni, durante il consiglio di Quartiere di Muraglia che si è tenuto lunedì sera. Presenti anche i rappresentanti del comitato "Muraglia affoga – No torri", come racconta il portavoce Tommaso Olmeda: "Per prima cosa ci teniamo a dire che nell’ordine del giorno della riunione, il progetto delle due torri, che noi riteniamo di prioritaria importanza, è stato inserito solo al settimo punto. In ogni caso, su questo progetto, il dibattito si è fatto acceso visto che si tratta di un progetto che potrebbe stravolgere il quartiere dal punto di vista urbanistico. Noi, come comitato, abbiamo voluto ribadire la piena disponibilità a collaborare, sottolineando però la contrarietà al progetto e indicando le principali criticità. I residenti stessi sono preoccupati per la realizzazione di un’opera di così grande impatto, che prevede la realizzazione di oltre cento posti auto per cui si ipotizza un passaggio giornaliero di 600 macchine. Il quartiere, con la realizzazione della bretella dell’Interquartieri, era stato liberato da poco di una importante presenza di traffico e così tornerebbe ad imperversare. Oltre al problema dello smog e della tutela della salute – prosegue Olmeda – come abbiamo già sottolineato, c’è anche un tema sicurezza. Per questo abbiamo appoggiato la proposta dell’architetto e consigliere di minoranza Francesco Ferri, che è tornato a proporre la realizzazione di una cassa di espansione del fiume Genica, da realizzarsi nell’area verde che corre lungo il torrente tra il parco Scarpellini fino al quartiere Loreto. Questo tutelerebbe i quartieri di Muraglia e Loreto dal punto di vista idrogeologico e una volta realizzata quest’opera si potrà tornare a parlare di capacità edificatoria, che noi chiediamo anche sia spostata in un’altra area".

Olmeda parla poi del confronto con i rappresentanti di maggioranza del consiglio di quartiere: "Abbiamo ricevuto risposte evasive – dice – e non è stata espressa con una posizione chiara in merito alla realizzazione del progetto delle due torri". Il consiglio ha votato all’unanimità la proposta di chiedere un incontro al sindaco sul tema. Il Comitato annuncia invece una raccolta firme e una mostra fotografica per sensibilizzare la cittadinanza.

ali.mu.