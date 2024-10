Torri del Porto: arriva il via libera. La Corte d’Appello ri-assolve tutti

E’ proprio il caso di dire: mettiamoci una pietra sopra. Perché ieri mattina la Corte d’Appello di Ancona ha confermato l’assoluzione dei tre imputati accusati di abuso edilizio per aver iniziato la costruzione delle due torri del porto. Nella sostanza: il fatto non sussiste. Una decisione del giudice del primo grado contro la quale la Procura di Pesaro aveva fatto ricorso al secondo grado chiedendo la condanna degli imputati. Che non c’è stata. "Ora si parte a tutto vapore con la realizzazione della fondamenta e quindi con le armature e pensiamo di consegnare gli appartamenti entro il semestre del 2026", dice Giovanni Rubini, amministratore della Renco. Il gruppo ha una quota del 25% della società che vede come capofila un fondo di investimento israeliano guidato dal fanese Paolo Giorgini e quindi con una quota minima, anche l’avvocato d’affari recanatese Paolo Tanoni.

Una vicenda edilizia che affonda alla fine del 2020 quando la Capitaneria di Porto inviò una segnalazione alla procura per violazione delle norme urbanistiche. Tre indagati e di fatto tutti i lavori bloccati. Un problema per la ditta costruttrice che aveva comprato l’ex area che ospitava il consorzio agrario, chiavi in mano, direttamente dal tribunale perché la vecchia società Carducci era stata messa in liquidazione. Saranno erette due palazzine per un totale di 63 appartamenti "che potrebbero diventare alla fine 55 perché ci saranno degli accorpamenti" dice Paolo Giorgini. Acquirenti? "Per il 95% sono tutti pesaresi".

Giovanni Rubini aggiunge: "Non abbiamo stimato i danni finanziari, ma la metà delle persone che avevano prenotato sulla carta se ne sono andate perché avevano perso gli incentivi statali". Meno diplomatico Giorgini che aggiunge: "Andiamo avanti per una questione di principio perché questa opera si sta rilevando un bagno di sangue finanziario". I tre imputati, Paolo Giorgini, manager della società, era difeso dagli avvocati Carlo Enrico Paliero di Milano e Valeria Attili di Macerata, l’altro imputato Luca Ferretti, progettista e direttore lavori, era difeso dagli avvocati Michele Pratelli e Paolo Filippo Biancofiore mentre il terzo imputato, Paolo Gurini, capocantiere, era difeso dall’avvocato Lucio Monaco.

m.g.