Torri del porto: e adesso cosa succede? Il cantiere riparte, ma la procura non molla

di Roberto Damiani

E ora che succede con le Torri del porto? Il processo penale ha stabilito, in primo grado, che non c’è stato abuso edilizio con l’abbattimento del vecchio consorzio agrario in forza di una concessione edilizia. Di conseguenza non ci sarà abuso con la costruzione delle due torri da 86 appartamenti in via Calata Caio Duilio. Solo che le ruspe non partono. La procura attende le motivazioni della sentenza dell’altro ieri che ha stabilito l’insussistenza del fatto a carico del direttore dei lavori, costruttore e progettista. In altre parole, il giudice Andrea Piersantelli ha presumibilmente ritenuto che eventuali difformità o anomalie nella concessione edilizia non sono da attribuire agli imputati i quali sono subentrati solo dopo il rilascio della concessione acquistando il titolo edilizio e il rudere del vecchio consorzio agrario per 1,9 milioni di euro dai vecchi proprietari. Insomma, dalla sentenza sembra emergere la tesi che sarebbero finiti alla sbarra i bersagli sbagliati. Ma chi ha qualcosa da dire sul passato ma soprattutto sul futuro è il presidente dell’Autorità portuale dell’Adriatico centrale Vincenzo Garofalo.

Raggiunto ieri al telefono, ha accettato di rispondere alle domande.

Presidente, adesso che intendete fare come Autorità portuale in merito alle torri da costruire in zona molo a Pesaro?

"Dico la verità: non conosco a fondo la vicenda, ho letto soprattutto i giornali e ho appreso da voi l’esito del processo".

Avreste potuto saperlo in diretta ma vi siete chiamati fuori dal processo

"Certo, abbiamo deciso di non costituirci parte civile in accordo con l’Avvocatura dello Stato. Ci siamo riservati eventuali azioni solo dopo la lettura della sentenza. Farlo prima non ci sembrava opportuno".

Quindi non avete alcuna certezza se la procedura sia stata corretta o meno per il rilascio di quella autorizzazione a costruire?

"Non so dirglielo. Ho chiesto proprio oggi al mio ufficio di riassurmermi tutta la storia ricostruendo i nostri atti rilasciati nelle varie conferenze di servizio".

Una volta che avrà ricostruito i fatti, è tenuto a prendere una decisione e quale sul quel cantiere che ha l’autorizzazione per avviare i lavori anche oggi?

"Non so se sarò tenuto a dare una risposta, ma qualunque documento da me firmato che potrà uscire dovrà essere ben ponderato e rispondente alle norme di legge".

Voi non avete nemmeno partecipato all’ultima conferenza di servizio che ha poi rilasciato la concessione edilizia. Perché?

"So che era stata inviata una nota di contrarietà ma che poi è stata assorbita dal provvedimento di concessione. Altro non saprei dirle, davvero"