Torri del porto, nessuno chiede i danni

Colpo di scena al processo per abuso edilizio riguardante le Torri del porto. Non ci sono parti civili. Insomma, nessuno chiede i danni. All’udienza che si è aperta ieri mattina avanti al giudice monocratico Andrea Piersantelli con imputati per abuso edilizio Paolo Giorgini della società Nuova Portum srl, Alessandro Gurini, construction manager e Luca Ferretti quale direttore dei lavori, nessun ente pubblico si è sentito danneggiato dall’avvenuto abbattimento del vecchio consorzio agrario e dall’ipotetica futura costruzione di due Torri in via Calata Caio Duilio da 86 appartamenti. Poteva costituirsi il Comune di Pesaro, considerato parte lesa dalla procura, oppure la Capitaneria di porto di Pesaro che ha fatto partire l’esposto o anche l’Autorità portuale dell’Adriatico centrale competente per tutto ciò che avviene nelle aree portuali attraverso l’Avvocatura di Stato, ma quest’ultima ha declinato l’invito affermando di non rivestire alcuna competenza sulla questione.

Così l’udienza è iniziata con la richiesta delle difese di procedere al giudizio con rito abbreviato, il che significa che il processo si dovrà basare sulle carte fin qui prodotte (parecchi scatoloni) che accusa e difesa dovranno riassumere velocemente al giudice il quale ha fissato per il prossimo 7 febbraio l’udienza dibattimentale e la probabile sentenza. Il pm Maria Letizia Fucci che è subentrata da pochi mesi al pm originario Valeria Cigliola, che ha cambiato sede di lavoro, ha consegnato al giudice una integrazione di indagine (è il parere del proprio tecnico Paolo Urbani che ribadisce anche ora la presenza dell’abuso edilizio) dopo la sentenza del Tar delle Marche del 14 novembre 2022 che accoglieva l’istanza dei costruttori (un fondo israeliano per il 70%, Renco per il 25%, avvocato Paolo Tanoni per il 5%) imponendo al Comune la cancellazione, tramite atto di variante al Prg del 2003, del comma 5 dell’art. 4.2.2.4 delle norme di attuazione che letteralmente vietava la costruzione di residenze in aree portuali. Il problema è che quel divieto di costruire appartamenti era stato soppresso dalla Provincia, in sede di approvazione del Prg nel 2003, demandando all’Autorità portuale dell’Adriatico centrale il compito di redigere i Prg per le aree afferenti al porto. Compito che deve ancora fare dopo 20 anni. Per cui, è tornato vigente dal 2003 per la sola zona porto di Pesaro, il Prg del ’90 che prevedeva la costruzione di residenze tanto che il Comune ha poi previsto la possibilità di usufruire anche del Piano casa con un aumento di volumetria. La palazzina a 3 piani realizzata oltre 10 anni fa al posto del vecchio ristorante Squero ne è l’esempio più lampante. Nel marzo 2018 venne dato il permesso di costruire". Il Comune concludeva il procedimento ritenendo acquisito l’assenso di tutti gli Enti in virtù della mancata partecipazione al consesso dell’Autorità di Sistema Portuale. Partiti i lavori nell’autunno 2020 con l’abbattimento del Consorzio Agrario, nel gennaio 2021 scattava l’inchiesta per abuso edilizio. Seguì un incidente probatorio tra le parti, con pareri diametralmente opposti di vari tecnici su come procedere, infine il Tar ha ordinato al Comune di cancellare il ’refuso’ per consentire la costruzione delle due torri. Ora il processo penale dovrà dire se c’è abuso edilizio a carico di chi costruisce con un permesso del Comune.

ro.da.