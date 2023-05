Torri del porto, perché sono legittime Il giudice: "L’abuso edilizio non c’è È consentito costruirle da 20 anni"

I costruttori delle future Torri del porto sono stati accusati di un reato impossibile. L’abuso edilizio non poteva esserci perché non esisteva più da 20 anni il divieto a realizzare quelle costruzioni. Col Tar che per due volte lo ha ribadito. Lo dice (con altre parole), il giudice Andrea Piersantelli che in 18 pagine spiega i motivi che lo hanno portato ad assolvere i tre imputati (Gurini, Giorgini e Ferretti) dal reato di abuso edilizio perché il fatto non sussiste. Ecco cosa scrive a pagina 15 della motivazione: "Il giudice penale non può dunque che pronunciare sentenza di assoluzione dal momento che non può essere ascritta agli imputati la violazione di una norma, che non solo non è più in vigore, ma che avrebbe dovuto scomparire dalla variante introdotta nel 2000 dando attuazione alle prescrizioni della Provincia".

In pratica, erano 20 anni che non doveva esserci nel Prg del Comune quell’art. 4.2.2.4. comma 4° delle norme tecniche attuative perché eliminato, eppure era rimasto per sbaglio mettendo in moto un girone dantesco di perizie formulate da un plotone (oltre 10 incarichi) di professori universitari e urbanisti di fama che hanno detto tutto e il contrario di tutto intorno a quella norma del Prg che il giudice Piersantelli ha considerato inesistente perché cancellata dal 2003. Si legge: "La stessa amministrazione comunale ha dimostrato che la norma 4.2.4.2. non è stata mai applicata in vent’anni in quanto non applicabile in ragione della sua estraneità al testo delle Norme tecniche attuative. Non vi è quindi alcun dubbio sul fatto che il Comune di Pesaro avesse l’obbligo giuridico e imprescrittibile di adeguare tanto la parte scritto-grafica del Prg che quella normativa della variante adottata nel 2003". Continua il giudice: "Correttamente il comune di Pesaro ha proceduto ad una valutazione della istanza di demolizione e ricostruzione dell’edificio dell’ex Consorzio agrario, avanzata dalla Carducci srl, sulla base delle previsioni del piano regolatore generale del 1990 che conteneva le ultime disposizioni per la pianificazione urbanistica di quella parte del territorio. Il fatto che il piano regolatore del 2003 sia qualificato come generale non comporta di per sé il venir meno di quella parte della disciplina preesistente di pianificazione territoriale per gli ambiti per i quali il Prg stesso intenzionalmente non ha introdotto una nuova disciplina". Due volte il Tar delle Marche è intervenuto: la prima nel 2017 ordinando agli uffici comunali una nuova istruttoria per dare il permesso di costruire e poi nel 2022 ha ordinato al consiglio comunale di cancellare il refuso del Prg e chiudere definitivamente il tira e molla. I lavori sono già ricominciati

ro.da.