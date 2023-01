"Torri del porto, il dirigente va indagato". Il perito del pm punta il dito sul Comune di Pesaro

Un rendering delle due torri per le quali la Nova Portum ha il permesso di costruzione

Pesaro, 12 gennaio 2023 – Il processo per abuso edilizio riguardante le due torri del porto (ancora da costruire) vede affermarsi una terza via interpretativa. Mettere sotto indagine il capo dell’Urbanistica del Comune per concorso in abuso edilizio. E’ l’idea espressa da professor Paolo Urbani, incaricato dalla procura di interpretare la sentenza del Tar delle Marche del 14 novembre 2022 che ordinava al Comune di correggere ora per allora un "refuso" del Prg del 2003. Che diceva: "Nella zona porto le destinazioni d’uso insediabili dovranno essere correlate con le attività della cantieristica navale ed alla marineria in genere".

Il problema è che questa norma insieme al resto del Prg sul porto era stata fatta stralciare dalla Provincia in sede di approvazione del Prg 2003 perché non doveva essere il Comune a stabilire cosa fare in quella zona ma l’autorità di sistema portuale di Ancona. In attesa che questo ente decida di procedere, era tornato in vigore per il porto di Pesaro il Prg del ’90 che offre la possibilità di costruire residenze. Così è stato rilasciato il permesso di costruzione delle 2 torri nel 2018.

Ma essendo rimasto quel "refuso" nel Prg che impediva di costruire edifici residenziali al porto, la procura ha aperto nel 2021 un’indagine per abuso edilizio che ha portato al blocco del cantiere. Il Tar ha ordinato di cancellare il refuso e ora la procura, col processo per abuso edilizio in corso, ha chiesto ad un proprio tecnico di interpretare la sentenza del Tar.

Scrive: « D’altronde, ancorché il consiglio comunale adotti una vera e propria variante urbanistica, non può eludersi il fatto, ad oggi, della illegittimità del permesso di costruzione rilasciato a suo tempo nel 2018 con conseguenti profili penali sia nei confronti del dirigente del Comune sia nei confronti dell’amministratore della società. Ne discenderebbe della necessità da parte del Comune di procedere alla decadenza del permesso di costruzione il cui contenuto è in contrasto con le norme vigenti salvo poi, qualora sia approvata la variante urbanistica, procedere al rilascio del nuovo provvedimento". Ma la consegna del parere Urbani da parte del pm al giudice del processo ha fatto scattare l’avvocato Tanoni (tra l’altro lui stesso investitore nelle torri) il quale intendeva presentare al giudice un’opposizione al deposito del parere Urbani ma poi il giudice ha rinviato la richiesta all’udienza del 7 febbraio prossimo quando ci sarà la discussione e la probabile sentenza.