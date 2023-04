Torrico e lo spirito del 25 aprile

Oggi in occasione della ricorrenza del 25 aprile, Ermanno Torrico, presidente dell’Istituto “Cappellini“, torna sui temi caldi di questi giorni. "Non credete alle gaffe da “Bagaglino“ di Meloni e dei suoi ministri, alle scempiaggini di La Russa o alla “ignoranza“ del ministro-cognato della Giorgia, detto “Lollo“, già allievo devoto di Alemanno e dei gruppi giovanili fascisti. L’attuale classe di governo ha limiti evidenti di cultura politica e del resto una classe dirigente non si improvvisa. In realtà si tratta di una strategia comunicativa che persegue due chiari obiettivi: distrarre l’opinione pubblica dalla complessità dei problemi che il governo non sa risolvere e trasformare in senso comune il bagaglio identitario di una destra con le radici nella “fiamma“ del Msi che per decenni ha offerto coperture di ogni genere e promiscuità politica alle frange neofasciste più estreme del terrorismo nero, stragista e golpista, nascondendosi dietro il “doppio petto“ reazionario della cosiddetta “maggioranza silenziosa“. Da allora – dice Torrico – nulla è cambiato, se non i protagonisti, malgrado il Fini di Fiuggi e l’esperienza di Alleanza nazionale da cui prese le distanze Giorgia Meloni nel 2012 fondando con Crosetto e La Russa FdI che guidò dal 2014".

"È triste e preoccupante constatare – conclude Torrico – che nel 79° anniversario della Liberazione circolino ancora i fantasmi del passato con la seconda carica dello Stato che afferma che nella Costituzione non c’è la parola antifascista".