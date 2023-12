Tosca, piovono gli applausi dei giovani

Lunghi applausi da un pubblico giovanissimo che ha seguito con grande attenzione la storia di Tosca al Teatro della Fortuna di Fano. E’ stata un successo di pubblico e di soddisfazione, l’anteprima giovani (andata in scena giovedì pomeriggio) del capolavoro di Puccini, titolo inaugurale della Stagione 20242025 della Rete Lirica delle Marche. Si sono aperte così anche nella città della Fortuna le celebrazioni dell’anno pucciniano che celebrerà il compositore toscano nel centenario della morte. Ma anche un non programmato omaggio a Renata Scotto che ha firmato la regia di questa edizione di Tosca – coprodotta dalla Rete Lirica delle Marche con Teatro dell’Opera Giocosa di Savona e del Teatro Politeama Greco di Lecce – scomparsa lo scorso mese di agosto. Un lavoro ripreso per l’occasione da Renato Bonajuto e un’Opera che dopo aver calcato i palcoscenici del Teatro Ventidio Basso di Ascoli e del Teatro dell’Aquila di Fermo, stasera alle 20.30 arriva al Teatro della Fortuna di Fano. Quasi sold out. "Nel secondo atto Tosca indossa le scarpette rosse che spiccavano sotto il vestito nero e oro, non lontana dalla cronaca dei tempi nostri e suo malgrado…" commenta l’assessora alle Politiche Giovanili Barbara Brunori che ha assistito all’anteprima coi ragazzi.