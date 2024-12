Tosta, brillante e vincente. La Vis sa come restare lassù

La Vis di Stellone non sembra aver tanta voglia di confrontarsi con il passato. Vive il suo magnifico presente, ormai consapevole della sua unicità, e guarda avanti. La vittoria contro la Lucchese, ottava stagionale (quante in tutta la scorsa stagione), l’ha addirittura innalzata al quarto posto, là dove nessuna Vis aveva mai navigato nella C maggiore. E non sembra uno status effimero, visto che siamo quasi a metà campionato. Il riconoscimento migliore ai biancorossi viene regolarmente dagli avversari: "La Vis è una squadra tosta, i giocatori li conosco, ha tanti ricambi, merita il posto che occupa", ha detto mister Gorgone, e non è certo una sviolinata all’amico e collega Stellone. Pur dentro una partita non sempre scorrevole e punteggiata di errori (vedi quello di Coppola costato il gol iniziale) ha stupito la naturalezza della rimonta, arrivata anche grazie alla capacità di dosare le accelerazioni. Quella potente in avvio di secondo tempo ha piegato la Lucchese. Dopodiché si è andati più vicini al terzo gol che a subire il pareggio, visto che la Pantera non ha mai calciato in porta.

E’ stata la partita di Juan Ignazio Molina, la cui prestazione Gorgone ha giudicato "impressionante". Ancor più conoscendo i recentissimi trascorsi del giocatore, con il trauma toracico in Vis-Ascoli, la corsa in ospedale, la successiva settimana di riposo assoluto. Sbloccato l’argentino con una doppietta, adesso nell’attacco vissino tutti sono andati a segno, per un bottino di 11 reti che fanno quasi il 50 per cento di squadra. Molina era rimasto uno dei pochi punti interrogativi di questa Vis agli occhi dei tifosi. L’argentino, arrivato nel gennaio scorso e pescato dal diesse Menga tra i dilettanti del Mori Santo Stefano, sta semplicemente calandosi nella categoria assimilando gli insegnamenti dell’allenatore. Ma in questa Vis, per dirla alla Totò, è la somma che fa il totale. Ovvero l’insieme dei talenti individuali al servizio di una squadra che è tra le più offensive del girone senza perdere equilibrio.

Basti dire delle voci tanto care a Stellone: la presenza in area, le conclusioni a rete, i palloni conquistati nella metà campo avversaria. Pesaro è la più prolifica con i difensori (6 centri), è seconda solo alla Ternana per numero di giocatori in gol (12), è prima per numero di pali (11). E’ di gran lunga la migliore per i gol su palla inattiva (13). Infine un cenno alla qualità della rosa. Contro la Lucchese c’erano quattro titolari in panchina e nessuno se n’è accorto.

Adesso arriva il turno di stop per Cannavò, l’unico ammonito biancorosso di una gara in cui una Vis in controllo ha commesso metà dei falli rispetto agli avversari. Kevin salterà per squalifica la gara di sabato a Ferrara (ore 17,30). Restano in diffida Nicastro e Pucciarelli, che Dio ce lo conservi.

Giovanili. Nuova sconfitta per la Primavera 3: 0-1 contro il Mantova e penultimo posto confermato. A segno Juniores nazionale (4-3 al Notaresco), Under 13 e Under 15 femminile. Pari per l’U15 (0-0 con la Feralpi), sconfitte le altre under.