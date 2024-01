"Totale mancanza di strategia ambientale"

Lega Pesaro soffia sull’incendio scoppiato in giunta e torna a chiedere le dimissioni dell’assessore Conti. "Sul Parco Miralfiore continua lo sconcertante teatrino della maggioranza" osserva Dario Andreolli, capogruppo Lega in Consiglio comunale. "Le dichiarazioni dell’assessora all’ambiente Conti (Europa Verde) contro l’assessore Belloni - Andrea Marchionni, vicepresidente della commissione ambiente - sono l’ennesimo episodio di un teatrino che da tempo tiene in scacco una Giunta confusa e divisa sul tema. Si tratta di uno scontro che da anni si sta consumando in particolar modo dopo che la gestione è passata da Marche Multiservizi al Comune. Il sindaco cosa intende fare?". A porsi il quesito anche i consiglieri comunali pesaresi della Lega, Francesco Totaro e Nicoletta Rossi. "Purtroppo, prima o poi, i nodi vengono al pettine – continua Marchionni – ed è sempre più evidente l’assenza di una strategia sull’ambiente della giunta Ricci: solo pochi mesi fa un punto di rottura sulla questione della fruizione dell’area naturalistica “Brilli-Cattarini”". "Queste continue bordate dell’assessora Conti – continua la nota di partito – contro Belloni sono la prova più evidente e conclamata che ormai all’interno della maggioranza il tema principale non sia il futuro del parco, ma sia la visibilità personale in vista delle prossime elezioni amministrative. In questi mesi i comportamenti dell’assessore Conti hanno più volte evidenziato un’inadeguatezza al ruolo e la sua propensione alla visibiltà politica piuttosto che alle azioni concrete. Lo testimoniano la non curanza delle regole – conclude la nota – il ritardo di un anno nell’assegnazione della gestione di canile e gattile, la scarsa attendibilità delle dichiarazioni pubbliche motivi per cui la Lega assieme a tutto il centrodestra ha depositato da tempo una mozione di sfiducia nei suoi riguardi".