Totaro lascia: "Schifato dalla politica"

In uno sfogo sui social, il consigliere comunale della Lega Francesco Totaro ha annunciato che lascerà la politica. "Finirò il mandato per correttezza nei confronti degli elettori – ha detto –, ma non mi candiderò alle prossime amministrative".

Perché?

"Sono una persona che se tiene a qualcosa o a qualcuno mette tutto se stesso, ma in questo caso non ho più da dare. In questi 4 anni di mandato mi sono reso conto che tutti sono in cerca di qualcosa e non la vivono come passione o come un bene per la collettività".

Si riferisce ai suoi colleghi del centrodestra in Consiglio o ai colleghi di partito?

"No, non parlo di nessuno dei colleghi in Consiglio comunale e tantomeno dei colleghi dell’opposizione".

Cambia partito?

"Nemmeno. Il partito non lo cambio perché io mi sono riconosciuto nella Lega e chi mi ha dato fiducia, tra gli elettori, me l’ha data anche perché ero della Lega".

Ma quale è la ragione?

"Ora ci saranno i congressi per la segreteria provinciale: ho ricevuto tanti messaggi di persone che non sento da tanto tempo. Io mi chiedo se andare a chiedere il voto e farsi sentire solo quando si aspira a un posticino sia giusto".

Cosa cambierebbe?

"Rifiuto la convenienza partitica. Accade ovunque tanto a destra, quanto a sinistra. Darei più opportunità a chi ci crede veramente, invece di darla a chi ottiene spazio perché il partito fa la spartizione dei posti. La politica dovrebbe avere il coraggio di mettere in certi ruoli persone che veramente ci credono e che hanno le competenze per affrontare le questioni".

Solidea Vitali Rosati