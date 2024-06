Totè convocato in Nazionale ma dovrà lottare per il posto

Se il suo nome figura per la prima volta nella lista dei convocati della Nazionale senjor un po’ del merito è anche della Vuelle. Perché a Pesaro Leonardo Totè si è rilanciato e, grazie al largo minutaggio di cui ha goduto, ha potuto mettere insieme cifre di tutto rispetto. Stavolta Gianmarco Pozzecco non poteva esimersi dal chiamare il pivot classe ’97 che, dopo tante maglie azzurre nelle Nazionali giovanili, indosserà quella della prima squadra. L’occasione è ghiotta per Leo, anche se il Poz ha convocato un listone di 30 giocatori ancora da scremare. Ma nel suo ruolo, a parte Melli e il fedelissimo Tessitori, con gli altri se la può giocare: Caruso, Diouf, Poser. Da questa lista, il Ct sceglierà i 18 azzurri che si ritroveranno a Trento dal 9 al 13 giugno. Cinque giorni di allenamenti con un duplice scopo: cominciare a lavorare sul gruppo che volerà a San Juan prima di inserire i giocatori di Milano e Bologna, coinvolgendo alcuni dei giovani più interessanti del panorama italiano. Dal 14 al 21 giugno, a Folgaria, il Training Camp con due amichevoli prima di trasferirsi nei Caraibi: il 23 giugno a Trento con la Georgia e il 25 giugno a Madrid contro la Spagna di Scariolo. Il 26 giugno il volo per Miami, dove gli azzurri sosterranno due giorni di allenamento prima di trasferirsi in Portorico, sede del Pre Olimpico. Dopo l’esordio col Bahrain (2 luglio) la sfida ai padroni di casa (4 luglio). In caso di passaggio del turno, semifinale ed eventuale finale con le prime due classificate del girone che comprende Lituania, Messico e Costa d’Avorio. Chissà se Totè arriverà sino in fondo, ma certo questa convocazione abbassa le chances, già bassissime, che possa prendere in considerazione l’idea di restare in A2 con la Vuelle. Da indiscrezioni sia lui che Visconti, che non figura nel listone dei 30 azzurri, avrebbero declinato la richiesta di un colloquio col nuovo coach.

e.f.