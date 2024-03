Totè è tornato, Tambone è rinato. Vuelle: tutto il bello oltre Foreman

Nessuno si salva da solo. E se nella prima parte della stagione era irrealistico che il peso fosse caricato tutto sulla schiena della pattuglia italiana, nonostante l’indiscussa qualità, adesso sarebbe altrettanto complicato che a dover trarre d’impaccio la Vuelle fosse chiamato il pacchetto degli americani, o addirittura un uomo solo, seppur fenomenale come Justin Wright-Foreman. Se la Carpegna Prosciutto vuole mantenere il patrimonio della serie A deve farlo finalmente insieme. Per questo domenica contro Brescia è stato importantissimo il grande ritorno di Leonardo Totè, ma anche i segnali di riscossa arrivati da capitan Tambone. A proposito del pivot, la sua fantastica prestazione è stata parzialmente oscurata dal clamoroso debutto del nuovo arrivato, ma Leo ha sciorinato una delle migliori partite della stagione, sfiorando la doppia doppia (21 punti+8 rimbalzi). Totè ha messo in fila la quarta prova da almeno 20 punti (le altre erano arrivate contro Scafati, Milano e Treviso). Inoltre, nella classifica dei realizzatori, con 13.4 punti di media, è il secondo italiano dietro soltanto a Marco Belinelli che viaggia a 13.8, mentre è al 5° posto assoluto per percentuale al tiro con il 51%. In testa c’è Miro Bilan con il 62.2%: proprio il pivot contro il quale domenica scorsa ha dominato, a testimonianza di quanto sia stata significativa la sua serata.

Il lungo veneto ha avuto un periodo di appannamento, è vero, ma questa è di gran lunga la sua miglior stagione in serie A, in precedenza non era mai andato in doppia cifra di media. E non è un caso che le sue serate migliori, quelle in cui ha segnato un ventello, siano coincise con una vittoria della Vuelle: è capitato in tre occasioni su quattro. Un segnale forte anche per il Ct Pozzecco che non lo ha convocato in Nazionale per la finestra di febbraio ma ha dichiarato di seguire attentamente la sua stagione.

L’altro uomo tornato ai suoi livelli è Tambone: lo abbiamo visto ruggire di nuovo in difesa dov’è sempre stata una sicurezza per la squadra in questi quattro anni in biancorosso. E nel momento cruciale, quando Brescia stava tentando l’ultimo assalto l’ha respinto con due bombe delle sue, una di tabella, il segnale di quando la serata è favorevole. A chi si era chiesto se veramente volesse andar via, abbandonando la nave nella tempesta, questa è stata la sua risposta, una risposta da vero capitano. Infine, è stata apprezzata da tutti la carica che Visconti ha fatto sentire ai compagni dalla panchina – testimoni le foto che gli sono state scattate mentre incita tutti – nonostante non sia stato utilizzato nemmeno un minuto. Quanto a Cinciarini, non ha mai smesso di lottare, al di là delle serate difficili. Adesso aspettiamo anche un segnale da Mazzola e il quadro sarà completo.

Elisabetta Ferri