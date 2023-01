"Totem all’avanguardia? Non per i ciechi"

"All’avanguardia per chi? Non certo per i ciechi". Il pollice verso dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti è per i nuovi totem digitali e interattivi, esaltati di recente come una innovazione, dall’amministrazione comunale e distribuiti nei punti nevralgici per il passeggio di turisti e visitatori, in città. I nuovi totem hanno sostituito i tradizionali manifesti e cartelloni informativi che albergavano in Piazza del Popolo. L’amministrazione ha optato per quelli di nuova concezione al fine di eliminare grafiche e ingombri non sempre coordinabili tra loro al fine di ottenere decoro e ordine urbani. L’operazione è stata a costo zero per le casse comunali perché ad impiantare i totem è una società privata la quale sostiene l’investimento vendendo spazi pubblicitari visibili all’interno del palinsesto offerto dal totem. I contenuti sono in gran parte forniti dall’amministrazione comunale in sinergia con le comunicazioni divulgate dal sito web del Comune. A questi si uniscono spunti per le visite culturali di altri enti e istituzioni; consigli per dove mangiare e soggiornare; curiosità storiche legate all’identità, costumi e tradizioni di Pesaro. "Tutto bello, ma se un cieco volesse usare il totem non potrebbe – continua Mencarini –. La ragione è semplice: gli stimoli sono solo visivi e non ci sono qr code in grado di trasformare le informazioni leggibili da monitor in registrazioni audio, ascoltabili con il telefonino". Idem per i bidoni intelligenti del centro storico. "Quelli veramente all’avanguardia – dice Mencarini – hanno un qr code che informa l’utente tramite un audio emesso dal telefonino. Altrimenti come sa un cieco in quale bidone può differenziare?".