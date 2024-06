Toto-giunta: raffica di conferme. Ma i pretendenti sono più dei posti. Ceriscioli verso Marche Multiservizi

Vincere non è mai facile. Neanche per un partito, come il Pd pesarese, abituato a vincere da sempre. Intendiamoci, i pochi esperti di politica esistenti sapevano benissimo come sarebbero andate a finire le cose con l’accoppiata Ricci-Biancani. Troppo forte per caratteristiche politiche e presenza mediatica, il sindaco arrivato a Muraglia da Miniera. Tanto forte da superare addirittura le centomila preferenze alle elezioni europee. Una cosa mai vista da queste parti, neanche con una personalità come Arnaldo Forlani. Eppure poteva anche accadere di avere due parlamentari europei: come Alessia Morani, capace di sfidare il giornalista cattolico Marco Tarquinio, rimanendo fino a notte tarda in vantaggio. Ad Alessia Morani sarebbe bastato ottenere il 2% delle preferenze di Ricci per accompagnarlo in Europa in una doppietta incredibile. Qualcuno farà i conti e ci saprà dire chi ha impedito uno straordinario “double“ gettando al vento un migliaio di preferenze scontate.

In contemporanea metà della città, quella di centro destra, ancora deve capire come sia stato possibile una vittoria al 60% delle molteplici liste del centro sinistra griffato Pd. In fondo la vittoria di Biancani è molto più “femminile“ di quello che si può pensare. E mister preferenze lo ha svelato saltando solo con le candidate in rosa al termine dello scrutinio. Biancani vorrebbe cambiare molto ma non lo può fare. Un po’ perché Ricci ha stravinto, un po’ perché la città ha premiato gran parte degli assessori uscenti. A cominciare dal terzo uomo, Daniele Vimini, che ha conquistato 968 preferenze e sarà l’assessore alla Cultura. Per proseguire con altri ex come Camilla Murgia, assessore alla scuola e forse vice sindaco, (753 voti) e Andrea Nobili, assessore al Bilancio (729 voti). Sempre degli ex assessori potrebbero essere i due principali protagonisti della lista civica, di Biancani: ovvero Riccardo Pozzi, lavori pubblici (802) e Luca Pandolfi, servizi sociali (434 preferenze). Il quadro potrebbe chiudersi con un colpo di scena con la candidatura di Sara Mengucci (558 voti) come prima presidente donna del consiglio cominale. Mentre non paiono avere grossi problemi le assessore Francesca Frenquellucci (141 voti) M5S, Mila Della Dora (766) di Forza Pesaro e Maria Rosa Conti (180 voti) di Alleanza Verdi Sinistra.

Per il nono nome spuntano Enzo Belloni (760 preferenze) e il presidente uscente Marco Perugini (567 voti) che non disdegnerebbe il bis. Volendo anticipare un po’ i tempi potremmo occuparci della presidenza Aspes con Luca Pieri con soli 366 voti di preferenza. Oppure lanciare anticipatamente una candidatura autorevole per la presidenza di Marche Multiservizi come quella di Luca Ceriscioli, che avrebbe ormai deciso di occuparsi di una cosa nuova. Da una parte la fotografia di Ricci con il gruppo di Muraglia in un bar a due passi dal porto e dall’altra Villa Fastiggi che fa il pieno di consiglieri eletti.