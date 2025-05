Totocalcio, altro colpo. Vinti 41mila euro

Un altro tredici al totocalcio e ancora una volta giocato nella stessa tabaccheria che nelle settimane scorse aveva fatto registrare una maxi vincita. Questa volta il fortunato scommettitore ha portato a casa 41mila euro azzeccando tutti e tredici i risultati della schedina che ha giocato nella tabaccheria Binda di Mirko Federici, in via Sandro Pertini 1926. Si tratta di un pesarese di mezza età, circa sulla cinquantina, impiegato, un affezionato del sistema di gioco considerato per "romantici" o "nostalgici", ma che invece sta fruttando corpose soddisfazioni a chi ci crede. Stavolta il fortunato vincitore ha portato a casa 41mila euro giocando un sistema di circa 200 euro, mentre nelle scorse settimane un altro scommettitore, sempre utilizzando un sistema che comprendeva anche varianti di risultato in alcune partite, aveva vinto oltre trecentomila euro: "Capita a chi ci crede, l’altra volta siamo stati gli unici in Italia ad avere registrato il 13, stavolta invece i 13 erano tre in tutto il territorio nazionale, uno dei quali a Pesaro", dice Mirko Federici, titolare della tabaccheria che fa notare una curiosità: "L’ultima vincita è stata messa a segno in coincidenza con la data della prima vincita nella storia del totocalcio, avvenuta il 5 maggio di 75 anni fa".

d.e.