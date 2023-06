Tour cicloturistico tra la natura

Oggi in occasione della giornata mondiale della bicicletta il Comune di Urbania insieme alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (F.i.a.b) e all’associazione Zeroemezzo organizza un giro cicloturistico alla scoperta delle bellezze naturali del paesaggio durantino. Una festa tra sport ambiente e sostenibilità, accessibile a tutti, per la consapevolezza dei benefici sociali derivati dall’uso della bicicletta come mezzo di trasporto.

Il programma prevede il ritrovo e la partenza alle ore 9 nel piazzale delle Corriere. L’abbinamento ciclismo-arte-natura e paesaggio è sempre più in voga in tutta Europa e da noi non mancano gli scenari adatti e suggestivi.