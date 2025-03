Tour operator tedeschi. La carbonara al tarfufo per conquistarli

Il nostro territorio si prepara ad affascinare ventiquattro tour operator tedeschi: in questi giorni Urbino, Fano e la nostra provincia coi loro prodotti tipici saranno al centro di una visita per promuovere le nostre zone in periodi fuori stagione. La Destination Management Company Falk Tours, attiva da 40 anni, col supporto della Regione Marche, ha organizzato un viaggio tra cultura e assaggi, esperienze e scoperte, degustazioni ed esplorazioni al fine di inserire il nostro territorio e le sue eccellenze nelle proprie offerte turistiche. Il gruppo passerà per Urbino, Fano, Montefelcino e varie cantine della provincia.

"L’obiettivo – spiega Giuseppe Cristini, enogastronomo che sarà tra coloro che accompagneranno il gruppo – è scoprire le Marche attraverso la cerca del tartufo, e rendere esperienziale una vacanza destagionalizzata, lanciandola nel mercato altoatesino, austriaco. tedesco e svizzero". Per il gruppo, sarà creato un piatto dedicato: la carbonara al tartufo bianchetto, un piatto che unisce la cultura contadina e quella del bosco.