Tournée in Cina e Thailandia per il soprano fanese Cornacchini

Trionfo in Asia per il soprano fanese Anna Caterina Cornacchini, da poco reduce da una tournée di concerti di Capodanno in Cina e da una serie di recital in Thailandia. Paesi nei quali, grazie al suo talento, il soprano ha emozionato pubblici di diverse culture ottenendo ovazioni e applausi prolungati. Gli spettatori cinesi, da sempre appassionati di musica classica, hanno celebrato il Capodanno sulle note delle arie pucciniane e dei grandi classici italiani, rimanendo incantati dalla voce e dalla presenza del soprano fanese.

In Cina Cornacchini si è esibita in alcune delle più prestigiose sale da concerto del paese come Chengdu, Chongqing, Beijing, Nanjing, Shanghai, Yiwu, Chuzhou, Kunshan: in totale 22 entusiasmanti giorni, dal 23 dicembre 2024 al 14 gennaio 2025, accompagnata dall’orchestra da camera di Rimini . "E’ stato – racconta l’artista – veramente emozionante grazie all’eccezionale calore dimostrato dal pubblico". I concerti di Capodanno, dedicati ai capolavori della musica classica e lirica, hanno attirato un pubblico desideroso di festeggiare l’inizio dell’anno con l’incredibile repertorio dell’opera italiana. Dopo il trionfo in Cina, il soprano Cornacchini si è spostato in Thailandia, dove ha tenuto due recital (e varie Masterclass di canto), che hanno letteralmente rapito il pubblico.

Le performance si sono svolte in location suggestive come la Siam Ratchada Yamaha, auditorium di Bangkok, che ha messo in risalto la sua vocalità, in un repertorio prettamente pucciniano. Il soprano ha saputo creare un’atmosfera particolare avvolgendo gli spettatori in un viaggio musicale indimenticabile. Nel secondo recital a Pattaya, sempre in Thailandia, Cornacchini, grazie alla sua straordinaria musicalità, ha proposto un repertorio variegato, spaziando da opere classiche a brani napoletani, come O’ sole mio e Funiculì funiculà. Il pubblico proveniente da ogni parte del mondo (Irlanda, Canada, Germania, Olanda, Finlandia, Russia, Giappone) ha risposto con vere e proprie standing ovation.

Anna Caterina Cornacchini nel suo viaggio musicale sui palcoscenici asiatici non è stata solo protagonista di spettacoli emozionanti ma ha svolto il ruolo di vera e propria ambasciatrice della cultura italiana nel mondo. La sua capacità di trasmettere emozioni attraverso il canto ha reso ogni concerto un’esperienza unica e memorabile, unendo persone di diverse culture in un apprezzamento condiviso per l’arte. "È stato un onore – dichiara la cantante lirica – esibirmi in Cina e Thailandia. La risposta del pubblico è stata straordinaria e mi ha motivata a continuare a portare la bellezza della musica italiana nel mondo". La sua tournée in Asia è stata non solo la conferma del talento dell’artista "ma anche un segno – afferma – del potere della musica di unire culture e creare momenti indimenticabili".

an. mar.