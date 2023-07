Tournée per l’Italia nel segno del tartufo

Magic Summer Truffle Tour: una tournée in giro per l’Italia nel segno del tartufo e di tutte le sue declinazioni. La farà il mercatellese Giuseppe Cristini, gastronomo, divulgatore e scrittore che proprio recentemente ha realizzato la sua ultima fatica letteraria, una prima assoluta nel mondo della micologia. Il ‘Dizionario internazionale del tartufo’, un ponderoso volume in cinque lingue (italiano, inglese, giapponese, cinese e arabo) che mette un punto su scala mondiale al primato italiano nella ricerca, cultura e valorizzazione del tubero, nero o bianco che sia. Il tour di Cristini partirà mercoledì dall’hotel Terme di Sarnano (MC), per poi abbracciare tutta l’Italia e, spiega l’autore, "far scoprire il tartufo come segno di pace, gesto d’amore e di avvolgente seduzione. Saremo a Ferrara, sulle Dolomiti, sul Lago di Garda e in Abruzzo, ma da settembre andremo anche oltreoceano, portando il Dizionario anche in Giappone. L’opera è rivolta potenzialmente a 4 miliardi di persone e a ogni tipo di pubblico, dai vegani fino ai gourmet e agli chef. Partiamo facendo conoscere il tartufo nero estivo, la pepita più democratica, più sobria, più pacata; alla portata di tutte le tasche e abbinabile col pesce, coi legumi e cereali e le insalate".

