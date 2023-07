Tra alimentazione, salute e benessere Iniziativa a Mondavio

‘Alimentazione, salute e benessere: strategie per invecchiare in salute’, é il titolo dell’interessante iniziativa che il gruppo di riflessione politica, sociale ed economica ‘Fuoritempo’ ha organizzato per martedì, dalle 21, al Chiostro di San Francesco a Mondavio, in piazza. Con la presenza di un ospite di grande spessore: il professor Francesco Galli, dell’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, cattedra di Dietologia, nell’area endocrinologica, nefrologica, alimentare e delle scienze del benessere. "Una sana e corretta alimentazione e stili di vita consoni rappresentano un punto di fondamentale importanza, per trascorrere una vita in salute e felici di noi stessi – evidenziano i promotori di ‘Fuoritempo’ -. Spesso, però, tendiamo a trascurare tutto ciò, adottando una dieta e comportamenti a lungo andare estremamente nocivi. Pertanto, è importante da un lato conoscere e riconoscere i pericoli insiti in comportamenti alimentari sbagliati, dall’altro adottare un’alimentazione e uno stile di vita consoni e salutari". "Recenti studi - aggiungono gli organizzatori di questo appuntamento - dimostrano come stili di vita attivi, abbinati a interventi nutrizionali mirati, permettono di prevenire alcune tra le principali patologie dell’invecchiamento, abbattendo anche il rischio di sviluppare fragilità". L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Mondavio.

s.fr.