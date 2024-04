Tra ambizioni e dura realtà: "Così la città resta isolata"

Le grandi ambizioni che sono state coltivate per la nostra città in questi anni si scontrano ora con la dura realtà. I numeri del turismo pasquale e le opinioni degli albergatori sono chiari: il numero di turisti è appena sufficiente, con un target simile agli anni precedenti e pochi alberghi sono aperti, segno di una domanda stazionaria, buona, ma tutt’altro che esaltante. Al momento, nemmeno la grande campagna di comunicazione per Pesaro 2024 sembra dare risultati tangibili. Al posto di interrogarci sul perché ciò accada, e almeno cercare di correggere parzialmente la rotta, il governo di Piazza del Popolo sembra accontentarsi di un modesto incremento, esaltandolo con enfasi.

Tuttavia, le criticità sono ormai evidenti. In primis c’è l’isolamento della città che negli ultimi 10 anni non è riuscita a sviluppare un progetto territoriale coeso, capace di unire costa ed entroterra, Pesaro con Urbino, Fano, attraverso un progetto culturale e turistico integrato.

I sette giorni di visibilità concessi ad ogni comune per Pesaro 2024 sono una goccia nel mare e non rappresentano il frutto di una programmazione strutturale e coordinata, ma il risultato di iniziative locali, in molti casi apprezzabili, ma slegate tra loro. Inoltre, è evidente la debolezza di una politica basata su eventi e su format preconfezionati costosi, di qualità, ma interscambiabili, che difficilmente possono generare un valore duraturo, destagionalizzando la domanda turistica o ampliando il target di riferimento".

Sono passate in secondo piano, invece, le opportunità di valorizzare l’identità storica della città, la natura di una cultura come riflesso autentico della nostra identità locale e come mezzo per valorizzare il nostro patrimonio storico, artistico e culturale, come generazione di percorsi culturali dedicati, di luoghi oggi non valorizzati o abbandonati".

Il simbolo di Pesaro 2024 è una un’installazione digitale e non una grande mostra nazionale. Sarebbe bastato partire proprio dall’identità e riportare a Pesaro la Cimasa del Bellini dei musei vaticani per ricongiungerla con la pala centrale, la predella e i dipinti laterali, conservati nel Museo Civico di Pesaro, come avvenne nel 1988 in occasione dello storico restauro. Una circostanza riproposta come evento nazionale alle Scuderie del Quirinale, a Roma, nel 2008".

Come opposizione, abbiamo sollevato queste questioni più volte nel tempo. Ora, anche all’interno della sinistra, si è aperto un dibattito, come dimostrano le voci non isolate di Giovannelli e Savelli. Questo dibattito non riguarda un giudizio sull’eredità di Ricci, ma il futuro della città che, nonostante le ambizioni, si scontra con la realtà. “Se non comunichi, non esisti” è stato il motto imposto dal Sindaco in questi anni, ma forse, oltre a comunicare in modo continuo e insistente, per esistere occorre partire da chi si è e da quale direzione si intende intraprendere.

* Consigliere Comunale

Capogruppo Lega