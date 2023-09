Tra artigianato e arte Nel solco del padre Franco riprende vita casa Bucci

Riprende vita il laboratorio Bucci, uno dei luoghi storici dell’artigianato e delle creazioni di alto livello della città. Tutto grazie alla figlia di Franco Bucci, Viviana e a suo figlio Tommaso (foto) perché nei capannoni di strada Romagna proprio ai piedi del San Bartolo, è stata creata un’area espositiva e per eventi che è partita attraverso una esposizione-mostra che porta il titolo "La Gola e Gianni Sassi fra Pesaro e le Marche". E’ una esposizione di oggetti e opere del visionario art director e imprenditore culturale milanese, amico fraterno di Franco Bucci, scomparso trenta anni fa. A questa festa-inaugurazione di "Casa Bucci", ha partecipato anche il vicesindaco Daniele Vimini che ha salutato questo luogo che arricchisce la cultura della città.

"Uno spazio importante – dice Claudio Tarsi direttore Cna di Pesaro e Urbino – che diventerà punto di riferimento e di incontro per tante iniziative ma soprattutto un luogo in cui si rinnova una tradizione gloriosa e piena di storia come quella legata a Franco Bucci. Abbiamo accolto con piacere l’adesione all’associazione del giovane Tommaso, nipote dello storico artista-artigiano, convinti che assieme a Viviana, potrà dare vita ad una serie di attività che renderanno quel posto la casa di artisti, amanti dell’arte e della cultura". In attesa di evoluzione, che potrebbero essere dietro l’angolo, la mostra è aperta fino al 5 novembre dal giovedì alla domenica 10-13 e dalle 16 alle 20.