Tra ’Bella ciao’ e la figlia del generale. Così Pesaro ricorda la sua Liberazione

A 80 anni esatti dalla liberazione della città dal nazifascismo, avvenuta tra il 2 settembre 1944, Pesaro celebra coloro che sacrificarono la vita in nome della libertà. La cerimonia ufficiale si è tenuta al Sacrario dei Caduti di piazzale Collenuccio, dopo che il sindaco Andrea Biancani aveva già deposto una corona d’alloro al Monumento alla Brigata Maiella in piazza Alfieri, a Muraglia e al Monumento alla Resistenza di piazza Falcone e Borsellino. Da lì un corteo, aperto dalla Banda di Colombarone, fino a piazzale Collenuccio, dove si è tenuto il Picchetto d’Onore dell’Esercito Italiano.

Dopo la deposizione della corona d’alloro accompagnato dalle note del Silenzio d’ordinanza, ha aperto le celebrazioni sotto la pioggia il presidente del consiglio comunale, Enzo Belloni, che ha ricordato suo babbo Angelo, partigiano: "Siamo qui ad onorare la memoria di tanti giovani che combatterono il nazifascismo, perdendo anche la loro vita. Grazie a loro non avremo avuto nella nostra costituzione i valori di libertà ed uguaglianza che ci contraddistinguono". A seguire il sindaco Andrea Biancani ha voluto aprire il suo intervento con le parole di una lettera che un giovane partigiano, Achille Barillari, scrisse alla madre prima di essere condannato a morte. A leggerla, Tommaso Andruccioli della compagnia teatrale La piccola ribalta. "Ho voluto ricordare Achille per ricordare le oltre 900 persone che morirono qui durante le rappresaglie – ha detto il sindaco -. Quello che siamo a celebrare qui oggi non è retorica o propaganda, ma è un pezzo di storia di cui fare tesoro. Dobbiamo ricordare la Resistenza per mantenere vivo il suo insegnamento. Ma che cosa possiamo fare nel nostro piccolo? Azioni concrete, come prendere posizione quando necessario, schierarsi, non essere indifferenti e non avere paura di pronunciare la parola pace".

"Lo scorso 25 aprile – ha proseguito il sindaco – Gianni Rulli, partigiano pesarese oggi qui presente, disse durante un’intervista che nessuno si ricorda più ciò che hanno sofferto oltre 80 anni fa. A nome della città chiedo scusa a Gianni se non siamo riusciti a ricordare come si deve ciò che hanno vissuto e ci impegneremo per farlo maggiormente".

A intervenire anche il Prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco: "Vorrei ricordare anche le tante vittime delle forze armate italiane – ha detto -. Purtroppo nonostante siano passati 80 anni, siamo ancora circondati dalla guerra, come dimostrano i fatti di oggi. Spero davvero si possa tornare presto alla pace". Dopo l’intervento di Luigi Caldarola, presidente di Assoarma di Pesaro Urbino e del vicepresidente dell’Anpi provinciale, Francesco Del Bianco, che ha chiamato per un omaggio anche Gianni Rulli, 96 anni, partigiano, che visibilmente emozionato ha salutato i presenti, l’intervento dell’Ambasciatrice Repubblica di Polonia in Italia, Anna Maria Anders (figlia del generale Wladislaw Anders, comandante del 2° Corpo d’Armata Polacco che partecipò alla Liberazione di Pesaro): "Mio padre parlava poco della guerra, ma mi parlava dell’Italia, perché per lui rappresentava la vittoria e mi parlava di Pesaro, della regione Marche – ha detto -. Anche mia mamma mi parlava della vostra città e della spiaggia. A Pesaro sono già stata un paio di volte come turista e mi sono emozionata a vedere questo monumento ai caduti. Oggi siamo di nuovo in una situazione pericolosa nel mondo, con ciò che sta accadendo in Ucraina". La cerimonia è proseguita con un momento di preghiera in memoria dei Caduti e non poteva che concludersi sulle note di "Bella Ciao".