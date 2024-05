Tra boschi, pascoli e ruscelli: trecento chilometri nella natura

"Le colline della salute". E’ lo slogan del progetto Bike Health, patrocinato dall’amministrazione comunale di Cagli e fortemente voluto da un folto gruppo di volontari coordinati da AG Eventi, la cui inaugurazione si è tenuta nei giorni scorsi nella splendida cornice dell’abbazia Santa Maria delle stelle (nella foto). Oltre 300 km di strade bianche che si snodano all’interno del comune di Cagli,per un tuffo in mezzo alla natura di boschi, pascoli e guadi da affrontare inforcando bici muscolari o le più moderne e-bike o più semplicemente a piedi. I percorsi, segnalati con tabellazione specifica, consentono al ’turista sportivo’ di orientarsi in autonomia, prendere info o scaricare tramite QR code una applicazione gratuita per orientarsi visualizzando la mappa del percorso scelto.

Sono state individuate 4 aree contrassegnate da diversi colori per essere ben visibili e distinte: anelli del Monte Nerone (blu),Terre di Acquaviva (verde), Terre del Naro (giallo), Terre di Donico e Molleone (arancione). A breve saranno coinvolte associazioni operanti nel campo sociale e sportivo coordinate in un nuova fase progettuale che dovrà creare una rete di collaborazione tra Proloco e Comune e territorio in generale.

Particolare attenzione sarà dedicata dai promotori al tema del “benessere” grazie alla prossima collaborazione con l’università degli studi Carlo Bo di Urbino e partnership importanti con associazioni di pazienti e anziani attraverso la possibilità di fare outdoor come parte integrante di terapie mediche.

Un mondo di progettualità e di eventi per la promozione del territorio del brand “Alta Marche” e soprattutto la valorizzazione sostenibile di un meraviglioso territorio naturale.

Era presente anche il sindaco di Cagli Alberto Alessandri. Un organizzatore, Alessandro Gualazzi, ha detto: "Un percorso molto vicino al nostro, e cioè fatto di stradine bianche, era stato pensato anche in Toscana. Lì si torna agli sterrati togliendo l’asfalto perché ai turisti piace il percorso proprio naturale".