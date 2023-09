Tra Candelara e Novilarail passaggio del lupo

L’auto si blocca. Sta passando un ’cane’, anzi un lupo. Attraversa la strada vicinale, strada della Gorga. Una manciata di chilometri da Pesaro, uno a piedi da Candelara, un altro a piedi da Novilara. Neanche troppo circospetto, sparisce tra gli ulivi, verso Cerreto. Non è notte. Sono da poco passate le 15 di ieri. Il mare è vicinissimo. La spiaggia non lontana. Accade. Accade sempre più spesso. Nell’autunno del 2021, un branco di lupi aveva massacrato un gregge di caprette da queste parti. Neanche le corna erano rimaste. “I cani abbaiano sempre alla notte - racconta l’agricoltore che aveva visto uccidere le sue bestie - proprio perché c’è il lupo. Ma non è una novità”. Vanno giù “al fosso, per abbeverarsi. Cercano i pollai”. Quello di ieri pomeriggio passava dalla zona di Rondello al crinale opposto, lato Novilara. Chi l’ha visto ha più di 80 anni: “Si vedono tanti animali quassù ma il lupo, di giorno, a due passi dal mare e da Pesaro, è una rarità”. Ad avvistarlo anche un ultraquarantenne. Due anni fa, i primi avvistamenti, autunno 2021. Il lupo è ancora tra noi.

Giorgio Guidelli