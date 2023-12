Tra concerto e coreografia riflettori accesi su ’Maqam’

Oggi al Teatro Rossini per Pesaro Danza Winter Focus – realizzato su iniziativa del Comune di Pesaro con l’Amat, con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura - alle ore 17 va in scena Maqam di Michele Di Stefano e Lorenzo Bianchi Hoesch, con il canto di Amir ElSaffar e i danzatori di mkKLm 21-22. Maqam è una parola araba che significa molte cose: luogo, posizione, stazione, scala e soprattutto il sistema di organizzazione melodica della musica araba tradizionale, una tecnica di improvvisazione largamente praticata in tutto il Medio Oriente. Tutti questi significati alludono alla transitorietà, al manifestarsi di una posizione tesa verso un “avvenire immediato” che è lo spazio di una forma spettacolare sospesa tra concerto e coreografia. La nebulosa di corpi di mk - Biagio Caravano, Andrea Dionisi, Sebastiano Geronimo, Luciano Ariel Lanza, Laura Scarpini, Francesco Saverio Cavaliere, Francesca Ugolini - incontra dal vivo l’interconnessione tra la musica orchestrata da Lorenzo Bianchi Hoesch e il canto di Amir ElSaffar, non solo uno dei protagonisti più promettenti del jazz contemporaneo ma anche un profondo conoscitore della tradizione del maqam iracheno. La relazione compositiva tra ambiente sonoro e coreografico è fatta di eventi elementari, discontinui e puntiformi, che lasciano sciogliere nel canto l’intreccio della sostanza corporea e musicale. Informazioni: Teatro Rossini 0721 387621, Amat 071 2072439, www.teatridipesaro.it, www.amatmarche.net.