Tra elettronica, jazz e rock l’"Algebra delle lampade"

Dal nome originale al programma. Una rassegna con un suo carattere tra elettronica, jazz e rock. Si chiama “Algebra delle lampade“ il festival in programma domani e domenica ideato e diretto da Paolo Tarsi, autore di musica elettronica e cameristica. Specializzatosi nella composizione con il premio Oscar Luis Bacalov, collabora con musicisti dell’avanguardia colta, così come figure di primo piano della scena elettronica, jazz e rock.

Nell’ambito di Playlist Pesaro, il festival si apre domani alle ore 18 alla chiesa dell’Annunziata con il synth pop avveniristico di Eugene che a Pesaro presenta il suo Seven years in space per poi proseguire alle ore 21 al Teatro Sperimentale con Tukico, progetto solista della violinista dei Tangerine Dream Hoshiko Yamane. Ultimo appuntamento del sabato alle ore 22,30 alla chiesa dell’Annunziata con Fernando Abrantes, produttore portoghese già in forza nei Kraftwerk. Particolare attenzione è rivolta inoltre alla formazione di giovani musicisti a cui è dedicata domenica dalle ore 14.30 alla chiesa dell’Annunziata una Masterclass di Steve Lyon, produttore inglese e sound engineer di Paul McCartney, Depeche Mode, The Cure, Recoil, Subsonica, Laura Pausini. Ma partiamo dal talentuoso ed eclettico Eugene che presenta alla chiesa dell’Annunziata il suo ultimo album con cui ha riscosso uno straordinario successo di critica con il suo synth pop avveniristico, di caratura internazionale che fonde sonorità synth anni ‘80 con elementi d’avanguardia. Allo Sperimentale ci sarà Tukico il progetto con cui la violinista dei Tangerine Dream, Hoshiko Yamane porterà la magica atmosfera del suo album Primitive. Un album raffinato frutto di una fusione tra musica classica e una produzione di musica sperimentale-elettronica. Assistere dal vivo a un concerto di Tukico e potersi perdere tra le pulsazioni sintetiche e il suo pregnante violino elettrico è un’esperienza sublime. E infine Fernando Abrantes, ex membro-tastierista dei Kraftwerk in scena alla chiesa dell’Annunziata con il suo live Robot Emotions. Abbonamento (3 concerti) 15 euro, biglietti 8 euro, Masterclass 5 euro ridotto 3 euro. Biglietteria presso Teatro Sperimentale 0721 387548.

Claudio Salvi