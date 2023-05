Tra gazzelle e impronte, viaggio tra i segreti della caserma

Una gita in caserma, per toccare con mano la "missione" dei carabinieri. I carabinieri della Compagnia di Fano ieri hanno aperto le porte della caserma alle alunne e agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria "Montessori" di Fano, che hanno così potuto vedere da vicino come si svolge la vita dei militari dell’Arma e in particolare in cosa consiste il lavoro del "carabiniere". Accompagnati dai carabinieri della Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno toccato con mano gli equipaggiamenti, i mezzi e i materiali utilizzati dai militari e poi, mediante una dimostrazione pratica, hanno sperimentato come si rilevano le impronte digitali e cosa fa chi risponde al 112; come funziona una ricetrasmittente e come si indaga su una scena del crimine. Infine i bambini hanno avuto modo di conoscere i reparti della Compagnia a più stretto contatto con il cittadino e le loro principali attività, quella di ricezione del pubblico per la Stazione Carabinieri, il servizio di risposta telefonica al cittadino svolto dalla Centrale Operativa tramite il 112, ed il servizio di Pronto Intervento assolto dalle pattuglie dell’Aliquota Radiomobile. L’apertura della caserma agli alunni rientra, assieme agli incontri svolti dai militari nelle scuole, in un progetto dell’Arma per accrescere nei giovani la cultura della legalità.