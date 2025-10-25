Tra i big match di giornata spicca Pantano-Acqualagna

In Prima categoria si giocano oggi sei anticipi relativi alla sesta giornata del girone d’andata. Diversi i big match, tra questi Pantano Calcio- Falco Acqualagna ovvero la seconda contro la prima in classifica. Tre i punti di differenza tra le due compagini che hanno iniziato molto bene questo campionato. La capolista Falco, unica imbattuta del raggruppamento in 5 partite ha realizzato 10 gol subendone solo 1, il Pantano dal canto suo è andato a bersaglio 6 volte subendo 3 reti. Arbitra Steeve Belli di Pesaro. Si gioca alle ore 15,30. Atletico Mondolfo 1952- Audax Calcio Piobbico, altra gara importante per la classifica, entrambe le compagini in estate sono state indicate tra le sicure protagoniste del torneo, attualmente il Piobbico ha un punto in più degli avversari. Arbitra Riccardo Possidente di Ancona (ore 15,30).

Csi Delfino Fano- Osteria Nuova (ore 15,30), Maior- Avis Sassocorvaro (15,30), Mercatellese- Della Rovere Calcio (15,30), Olimpia Macerata Feltria – Muraglia (15).

Domani (domenica): Avis Montecalvo- Marotta Mondolfo (14,30), Real Altofoglia- Peglio (14,30).

In Seconda categoria sia nel girone A che nel girone B tutte le gare si giocano oggi (sabato), questo il programma del girone A dove figura il super derby Vadese Calcio- Santangiolese (ore 14,30), ad arbitrare è stato designato un direttore di lunga esperienza Andrea Bindella di Pesaro. Altro derby molto sentito: Vigor San Sisto- Piandimeleto arbitra El Houssine El Mouhsini di Pesaro (15,30), Ca’ Gallo- Carpegna (15,30), Isola di Fano- Casinina Calcio (15,30), Cagliese. - Valfoglia Tavoleto (15,30), Pole Calcio- Durantina Santa Cecilia (14,30), Sammartinese – Cantiano calcio (15), Vis Canavaccio 2008 – Viridissima Apecchio (15,30).

Girone B: Cuccurano- Arzilla (15,30), Ies S.Veneranda – Us Fortuna Fano (15,30), Real Metauro 2018- Gradara Calcio (14,30), Real Mombaroccio- Fano Calcio (14,00), Senigallia Calcio- Piandirose (16,30), Tavernelle- Viri Fortes Adriatico (15,30), Trecastelli- Pontesasso (15), Villa Ceccolini Calcio- Atletico River Urbinelli (14,30). am. pi.