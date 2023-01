Tra la natura più bella, i rifiuti peggiori

di Amedeo Pisciolini Massimiliano Martinelli di Piobbico, 52 anni, di cui 30 passati sul Nerone, amante delle passeggiate, ricercatore storico e appassionato di fotografia (ha già fatto diverse mostre e partecipato a convegni) ha un obiettivo: "La divulgazione e la promozione della montagna e di tutto quello che essa ci offre – dice –, ma c’è un grosso problema ". E quale sarebbe? "Quello dell’abbandono dei rifiuti in natura ed è purtroppo un problema molto serio che non viene meno, ma sembra trovare sempre più cretini che lo diffondono". Ci racconti. "Sono un fotografo naturalista, frequento la natura in tutti i modi e la vivo in tutte le sue forme. Spazio dai fiumi fino ai prati sommitali delle nostre montagne. A volte percorro sentieri battuti dalle masse e altre volte faccio vie meno note, ma non per questo esenti da plastiche o altre schifezze abbandonate". Cosa trova? "Ho trovato ogni sorta di cose, gomme delle auto, caldaie e bidet, lavandini, macerie di provenienza edile e contenitori di pesticidi tossici rinvenuti nel fiume Candigliano. Negli ultimi anni, ed in particolare dopo lo stop causato dalla pandemia, l’affluenza delle persone lungo i sentieri ed in particolare nella montagna è cresciuto a dismisura. Tanti sono gli individui attenti, ma altrettanti...