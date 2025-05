Tra le rocche con magnifiche auto d’epoca

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di motori e bellezze storiche: oggi si tiene la quarta edizione di “A Spasso tra le Rocche“, il raduno di auto storiche organizzato dal Club Storiche Montefeltro.

"L’evento nasce – dicono gli organizzatori – con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio automobilistico d’epoca e, al tempo stesso, di promuovere le eccellenze culturali, architettoniche ed enogastronomiche dei borghi del Montefeltro, territorio ricco di storia e fascino. Quest’anno il viaggio su quattro ruote prenderà il via da Sassocorvaro, per concludersi nell’incantevole borgo di Piobbico".

"Durante la giornata, gli equipaggi iscritti avranno l’opportunità di attraversare panorami mozzafiato, visitare piccoli borghi medievali ricchi di storia e vivere un’esperienza autentica a stretto contatto con le radici del territorio. Il percorso è stato studiato non solo per offrire bellezza visiva, ma anche per raccontare il legame profondo tra cultura, paesaggio e tradizione. Uno dei momenti clou sarà la visita guidata al Castello Brancaleoni, straordinario esempio di architettura tra medioevo e Rinascimento.

La dimora che fu dei Brancaleone aprirà le sue porte offrendo uno scenario d’eccezione ai visitatori appassionati di auto d’epoca".

La manifestazione, oltre all’aspetto culturale, è anche un’occasione per celebrare le eccellenze culinarie locali. Non mancherà, infatti, un appuntamento dedicato alla buona tavola, con degustazioni di piatti tipici del territorio, pensati per esaltare i sapori autentici della tradizione marchigiana.

g. v.