Tra le tappe di Itineris c’è Fano Marine center

Degustazioni di prodotti tipici, laboratori del gusto e momenti di convivialità: torna "Itineris", il progetto di Alberghi Consorziati per fare scoprire Fano, le colline e i borghi dei 15 Comuni coinvolti. Tra le tappe del progetto alla scoperta di cibo, tradizioni e cultura, quest’anno entra anche Fano Marine Center, punto di riferimento per l’educazione e la ricerca dell’ambiente marino, che ospita l’acquario Didamar aperto da maggio. Gli itinerari di Itineris si organizzano fino ad ottobre ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, con la possibilità di inserire anche il sabato e sono rivolti agli ospiti degli alberghi di Fano, Torrette e Ponte Sasso, dei campeggi e delle strutture balneari. Le visite saranno condotte da guide professioniste, con traduzioni in più lingue e si potrà partecipare con mezzi propri o a bordo del pulmino di Itineris. "Itineris è un viaggio alla scoperta del nostro territorio – ha ricordato il presidente Alberghi Consorziati, Luciano Cecchini – che si ripete dal 2010, tra aziende agricole, vitivinicole e artigiane: un’occasione per i turisti di conoscere chi produce, crea e lavora per mantenere vive ogni giorno le tradizioni locali. Una esperienza autentica, partecipata, sostenibile". "Sono itinerari che trovano grande riscontro tra i turisti – ha fatto notare la presidente di Confcommercio Fano Barbara Marcolini – perchè lasciano i ritmi delle città per perdersi nel tempo rallentato nei nostri borghi". Un’esperienza adatta a tutti anche alle famiglie. "Itineris offre quello che cercano oggi i turisti – ha aggiunto l’assessore al Turismo – i prodotti locali ed esperienze emozionanti". Alla presentazione dell’evento, ieri a Fano Marine Center (foto) anche Sergio Ferri e il funzionario comunale Davide Frulla.

Anna Marchetti