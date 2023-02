"Tra Pesaro e la Cina Così nascono i nostri modelli"

Le due ruote sono da sempre legate alla provincia di Pesaro e Urbino: dalle corse vittoriose di Tonino Benelli a Valentino Rossi, fino alla progettazione e produzione delle moto! Per capire il successo dell’impresa pesarese Benelli, abbiamo raggiunto l’ingegnere Marco Bellucci, responsabile tecnico. Dove opera la Benelli? "Progettazione e produzione avvengono fra Pesaro e Cina: quest’ultima, in particolare, si occupa di produzione e industrializzazione. Le ultime moto realizzate a Pesaro sono del 2018, poi la produzione si è spostata in Asia, poiché i prezzi sono minori. Attualmente stiamo aprendo uno stabilimento in India, mentre in Europa le moto vengono soltanto progettate e viene stabilito il design".

Che ruolo ha nella progettazione?

"Mi occupo soprattutto della scelta dei materiali, meno di quella dei fornitori, spesso collegati alle tecniche di produzione asiatiche". Sta progettando altri modelli?

"Certo, finora abbiamo progettato sei modelli di moto. Normalmente per produrne una ci vorrebbero tre anni, ma, visto che non ci dobbiamo occupare noi dell’industrializzazione, i tempi di produzione sono molto meno elevati e riusciamo così a realizzare un modello all’anno".

Classe 3ªB