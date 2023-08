Tra Plauto e Goldoni Il festival #Piazze23 mette in scena I Gemelli

Il festival #PIAZZE23 fa tappa stasera a piazza del Prato a Mercatale (Sassocorvaro). Alle 21 la Compagnia Romantica e il CTU "Cesare Questa" dell’Università di Urbino porteranno in scena lo spettacolo ‘I Gemelli’, per la regia di Carlo Boso, con Michele Pagliaroni, Emanuele Contadini, Erika Giacaleone, Alessandro Blasioli e Rebecca Bianchi. Una pièce in cui la commedia dell’arte incontra la farsa di Plauto; un capolavoro del teatro degli equivoci tratto da I due gemelli veneziani di Carlo Goldoni e i Menecmi di Plauto. L’equivoco più vecchio del mondo verrà portato in scena prendendo il pubblico per mano, guidati dalla destrezza degli attori in un meccanismo comico pirotecnico, fatto di canti, danze, duelli di spada e lazzi di ogni tipo, per il più grande divertimento di tutta la famiglia. I biglietti (10€ intero; 5€ ridotto) prevedono un posto unico non numerato e sono acquistabili sul posto o prenotabili al numero 346 720 0078. #PIAZZE è il festival diffuso di Urbino Teatro Urbano, ideato e organizzato per il territorio dell’entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino dal Centro Teatrale dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, subito dopo la kermesse che si tiene a luglio nel centro della città ducale.

g.v.