Tra pochi giorni avvio lavori a Ponte degli Alberi, Montefelcino

La settimana prossima a Ponte degli Alberi prenderanno il via alcuni lavori di consolidamento statico del ponte che dà il nome alla frazione di Montefelcino, e cioè Ponte degli Alberi. Come sanno tutti i residenti, di qua dal ponte siamo sotto Montefelcino e di là sotto Fossombrone, col ponticello a far da "confine".

Più nello specifico i lavori consisteranno in un’opera di rinforzo delle arcate esistenti. La Provincia (sul ponte passa la Flaminia) ha stanziato alla bisogna la somma di 130 mila euro. Dal Comune di Fossombrone fanno sapere "che si cercherà di interferire il meno possibile con la circolazione stradale" e che "in caso di necessità verrà al massimo previsto il senso unico alternato".

Tra l’altro il ponte di cui stiamo parlando è quello sotto cui passa l’acqua della condotta forzata che alimenta la vicina centrale idroelettrica: si tratta di un flusso che descrive un sorta di arco tra due argini di cemento e che poi si rituffa nella vicina ansa del Metauro.

a.b.