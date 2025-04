"Tra privati e convenzionati, ritocchi del 5%"

L’osservatorio del Gruppo Solidarietà si focalizza anche sulle rette delle residenze protette di Cara Roverella e Casa Aura di Pesaro. Secondo lo studio, dal 2022 al 2024, le tariffe di Casa Aura non hanno subito variazione, mentre a Casa Roverella, sono stati riscontrati incrementi di 2,4 euro al giorno, con un aumento percentuale del 10% circa.

"Si tratta di un dato che differisce da quanto accaduto realmente – dice Gino Grandoni, foto, presidente del consorzio Santa Colomba -. Nella nostra struttura vengono applicate due tipi di rette, quelle del convenzionato e quelle a regime privato. Per quanto riguarda il convenzionato, la retta a carico degli utenti nel 2018 era di 57,75 euro, nel 2022 di 59,50 euro e nel 2024 di 61 euro. Dal 2022 al 2024 l’aumento è stato quindi del 2% circa. Per quanto riguarda il privato, nel 2018 la retta era di 77,75 euro, nel 2022 di 78,70 e nel 2024 di 85 euro. L’aumento in questo caso è stato circa l’8%".

Grandoni aggiunge: "Nonostante siano dati che si discostano da ciò che riporta il Gruppo Solidarietà – dice – è innegabile che ci sono stati aumenti. Questi ultimi sono dovuti all’aumento dei costi di gestione, dall’incremento del costo dell’energia fino a quello delle materie prime. E’ inoltre importante ricordare che con il rinnovo del contratto dei lavoratori delle cooperative il costo del lavoro è aumentato del 14% ed anche questo incide molto in una struttura come la nostra". Grandoni conclude: "Purtroppo noi possiamo agire soltanto sulle quote a carico degli utenti mentre sarebbe importante che aumentasse invece la compartecipazione dell’ente pubblico".

ali.mu.