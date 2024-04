“Tra queste pagine: Lear“ con il duo Marconi-Volpotti

Domani alle 21,15 al Teatro Bramante di Urbania torna la prosa con “Tra queste pagine: Lear“ interpretato dal duo Saverio Marconi - Matteo Volpotti. Lo spettacolo nasce da un team creativo eclettico e transgenerazionale che vede la collaborazione tra Saverio Marconi per l’idea e il soggetto, Giacomo Lilliù per la regìa e Matteo Volpotti per il testo, con la “collaborazione“ di William Shakespeare. Un vecchio e un giovane, senza nome, non senza identità. Al vecchio non è rimasto nulla per sua scelta. Lui, duro, austero, incapace di amare, rimane bloccato tra le pagine di un libro, Re Lear di Shakespeare, ultimo regalo di un figlio che non vuole saperne più nulla di lui. La follia lo protegge, ma l’ha reso incapace di aprirsi agli altri e l’ha spinto a vivere in nessun luogo. Il ragazzo ama aggiustare vecchi oggetti, ama cercare il loro posto nel mondo, se ne hanno ancora uno. Quel vecchio diventa un puzzle da risolvere, un mistero da capire e il libro, quel libro, è la sua unica mappa. La produzione è della Compagnia della Rancia con Malte. Prevendite biglietti da 8 a 15 euro su Vivaticket. Sabato al Teatro Bramante dalle ore 19.

g. v.