Tra sapori e cultura, torna il bianchetto

Fossombrone si prepara ad accogliere la 41ª edizione del Festival del tartufo bianchetto e del vino bianchello, un evento ormai imprescindibile per gli amanti della buona cucina e delle bontà del territorio. Per due weekend consecutivi, il 15-16 e il 22-23 marzo 2025, il centro storico della cittadina metaurense si trasformerà in un vero e proprio paradiso per gourmet, con un ricco programma di iniziative tutte intese a valorizzare i prodotti locali. Come da tradizione, il cuore del festival sarà nel corso Garibaldi, animato dalla mostra-mercato. Decine di espositori presenteranno il meglio delle loro produzioni.

Tra gli appuntamenti più sfiziosi spiccano i “cooking show“. Curati dal direttore artistico Lucio Pompili, saranno ospitati nella piazzetta del Gusto. Ai fornelli si daranno il cambio quattro chef d’eccezione, offrendo al giudizio del pubblico le loro personali interpretazioni del tartufo bianchetto. Più precisamente: sabato 15 alle 16, Massimo Biagiali del ristorante Giardino inaugurerà la rassegna con un tocco di eleganza; domenica 16, ore sempre alle 16, sarà il turno di Susanna Marini, del ristorante Lampino: il suo sarà un viaggio tra tradizione e innovazione; sabato 22 Rodion Dodu del ristorante Il Cugnolo cercherà di sorprendere con la sua cucina sofisticata; domenica 23 infine, sempre alle 16, gran finale con Max Mascia, chef con due stelle Michelin del ristorante San Domenico. Ma nella Piazzetta del Gusto ci sarà anche lo stand della Pro Loco, dove si potranno gustare piatti tipici arricchiti dagli effluvi tartufati, il tutto accompagnato da un calice di Bianchello doc, perfetto per esaltare i sapori dei piatti.

Cucina, ma non solo. Il Festival del Bianchetto e del Bianchello offrirà infatti anche eventi di altro tipo. Per esempio: una gara nazionale dei cani da tartufo, dove i migliori cercatori a quattro zampe si sfideranno in una competizione emozionante; il trekking del tartufo, un percorso guidato alla scoperta delle colline forsempronesi; e ancora musica dal vivo e spettacoli, per un’atmosfera coinvolgente e festosa.E non mancheranno, per i più "intellettuali" incontri e convegni. Il festival è organizzato dai volontari della Pro Loco Forum Sempronii, col patrocinio del Comune di Fossombrone, il sostegno della Regione e la collaborazione dell’associazione sommelier Urbino-Montefeltro, dell’Associazione Tartufai e dell’Associazione Ristoratori di Fossombrone.

a. bia.