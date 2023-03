Tra scuola e lavoro La festa degli studenti

Sono tre le scuole della provincia di Pesaro e Urbino tornate dalla cerimonia di premiazione di "Storie di alternanza" con un riconoscimento in tasca. Il premio è promosso dalle Camere di commercio italiane e da Unioncamere e mette in vetrina le storie di alternanza scuola-lavoro eo apprendistato vissuti dai ragazzi. Tra le 12 candidature a livello regionale sono state premiate le narrazioni e i progetti del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane "Laurana Baldi" di Urbino — primo classificato nella sezione Licei —, il Liceo scientifico, musicale, coreutico "G. Marconi" di Pesaro — secondo nella medesima categoria —, e l’Istituto alberghiero "G. Celli" di Piobbico, primo classificato nella sezione Istituti tecnici e professionali. Il "Laurana Baldi" di Urbino (5ªF e 5ªG 20212022) per il progetto "Nosotros dentro de la Historia" ha realizzato un ebook digitale per la rievocazione della battaglia del Metauro tra romani e cartaginesi nel 207 a.c., ricevendo anche una menzione speciale per la sua complessità. La 4ªG del Liceo "G. Marconi" di Pesaro ha invece ideato "Plot", un gioco di carte basato sulle teorie del complotto. "Il futuro inizia oggi", progetto della 5ªC del "G. Celli" di Piobbico, si è invece distinto per la raccolta di testimonianze di studenti che hanno vissuto un’esperienza lavorativa all’estero. La premiazione, svoltasi ieri mattina alla Loggia dei Mercanti di Ancona, prevedeva anche un riconoscimento in denaro. Nello specifico, i primi istituti classificati si sono aggiudicati 1.000 euro per i ragazzi e 500 euro per la scuola, i secondi 600 euro da destinare ai ragazzi e i terzi 400 euro, sempre per i ragazzi.

lu.ard.