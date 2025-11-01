Tra stazione e Miralfiore. Arresti e divieti di ritorno. La polizia usa tutte le armi per allontanare i pusher

Tra i viali di Miralfiore e i binari della stazione il mercato della droga non molla, ma la Questura alza l’asticella: nove misure di prevenzione in pochi giorni, quattro divieti di ritorno a Pesaro, quattro avvisi orali a presunti pusher e un "Daspo dei locali" (Dacur) che per due anni tiene lontano dai bar del centro di Fano un pregiudicato violento. È la fotografia, nuda e cruda, di un’azione che affianca alla repressione il capitolo, meno coreografico ma spesso più efficace, della prevenzione. Il fronte caldo resta l’area della stazione e il Parco Miralfiore, dove la Polizia di Stato ha moltiplicato i servizi mirati, spesso in sinergia con le altre forze dell’ordine. Proprio lì sono scattate le manette per due uomini, sorpresi in flagranza di spaccio al parco della Resistenza. Per entrambi, oltre all’arresto, è arrivato dal Questore il divieto di ritorno nel territorio comunale per un periodo pluriennale. Un provvedimento che non fa rumore come un blitz, ma che prova a scoraggiare chi, scontata la notte in cella o l’udienza di convalida, tende a ripresentarsi sempre negli stessi luoghi a caccia di clienti.

Non è finita. Altri due uomini, fermati nella zona della stazione, invece di mostrare i documenti si sono scagliati contro gli agenti. Qui sono partite le denunce per resistenza e lesioni e, anche per loro, il "foglio di via": via da Pesaro, con la diffida a rimettere piede in città per anni. Quattro in tutto i divieti di ritorno notificati, rivolti a soggetti di origine maghrebina provenienti da altre province.

Capitolo due: gli avvisi orali. Quattro i destinatari, tutti con precedenti per detenzione ai fini di spaccio. È un cartellino giallo formale, firmato dal Questore: sappiamo chi sei, come ti muovi, e se continui scatta la misura più pesante. E a Fano il clima non cambia: un Dacur, divieto di accesso ai locali pubblici, per un pregiudicato che in due diversi episodi ha trasformato la movida in far west. In un caso, ubriaco, ha lanciato bottiglie contro gli avventori; in un altro ha aggredito due dipendenti e poi gli agenti intervenuti. Risultato: per i prossimi due anni non potrà mettere piede nei due locali coinvolti. Se infrange il divieto la legge prevede la reclusione da uno a tre anni e una sanzione da 10 a 24 mila euro.

L’obiettivo della Questura è quello di mettere in campo tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento per assicurare un maggior grado di sicurezza alla comunità, non solo di tipo repressivo ma anche preventivo.