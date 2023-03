Tracciabilità e freschezza a tavola Fano gastronomica alla Lanterna

Flavio Cerioni e sua moglie Elide Pastrani sono i protagonisti della seconda serata di "Fano gastronomica", la rassegna ideata dal Comune che vuole così promuovere la marineria locale e la cucina a miglio zero. L’appuntamento è per oggi alla Lanterna di Metaurilia, alle 20, in strada Nazionale Sud Adriatica 78 con i piatti a base di pescato fresco dell’Adriatico abbinato a delle verdure di stagione, con un’attenzione particolare alla provenienza e tracciabilità che sono i due concetti che la rassegna vuole promuovere e valorizzare. "Da sempre abbiamo una filosofia, ovvero – dice Flavio Cerioni – bagnare il mare con la terra. Lo abbiamo scritto in grande anche sulla parete esterna del ristorante, perché chi entra qui trova sempre prodotti in gran parte del pescato della marineria fanese uniti ai prodotti dell’orto. Questo menù rappresenta una sintesi della nostra storia. Chiuderemo con un dolce tipico rustico delle aree interne, il Bostrengo". La proposta per la Fano Gastronomica parte da una panzanella di alici, un vapore di crostacei e un involtino di sogliola agli asparagi. Il primo piatto scelto è una tagliatella ai frutti di mare, per poi passare a una gallinella in porchetta. Infine il bostrengo. L’abbinamento sarà raccontato dal sommelier ed enogastronomo Otello Renzi, con questi vini selezionati da Enrico Cerioni: Morel Brut Metodo Classico Millesimato (azienda Morelli), Guerriero Bianco Igt Marche bianco (Guerrieri), " A Francesco" Passito da uve di Bianchello Doc (Di Sante). Info e prenotazioni: 0721 884 748 35 367 446. A tavola anche olio extravergine di frantoio. La cucina di Cerioni è croccante, ovvero si affida alla freschezza del prodotto e, al di là della serata di oggi, premia il pescato quotidiano con il dono dell’equilibrio gustativo che si manifesta anche nei primi piatti di mare. Una buona impresa di famiglia.

d.e.